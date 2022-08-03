Дневники принцессы 2: Как стать королевой (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.42004, The Princess Diaries 2: Royal Engagement
Мелодрама, Комедия101 мин0+
О фильме
Миа — принцесса вымышленной страны Женовии. Вскоре ей придется стать королевой, но перед коронацией ее ждут непростые испытания, среди которых выбор кавалера на праздничный бал и экзамен на умение мудро править государством…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Мелодрама
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Гэрри
Маршалл
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Джули
Эндрюс
- ГЭАктёр
Гектор
Элизондо
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- ХМАктриса
Хизер
Матараццо
- Актёр
Крис
Пайн
- Актёр
Каллум
Блу
- КМАктриса
Кэтлин
Маршалл
- ТПАктёр
Том
Постон
- ДМАктёр
Джоэль
Маккрэри
- МКСценарист
Мэг
Кэбот
- ДВСценарист
Джина
Вендкос
- ШРСценарист
Шонда
Раймс
- ДМПродюсер
Дебра
Мартин Чейз
- УХПродюсер
Уитни
Хьюстон
- МИПродюсер
Марио
Искович
- ТХПродюсер
Том
Хайнс
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- СКАктриса дубляжа
Снежина
Копрова
- АГХудожник
Адриан
Гортон
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- БГМонтажёр
Брюс
Грин
- ЧМОператор
Чарльз
Мински
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни