Дневники принцессы 2: Как стать королевой (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, The Princess Diaries 2: Royal Engagement
Мелодрама, Комедия, 101 мин

Миа — принцесса вымышленной страны Женовии. Вскоре ей придется стать королевой, но перед коронацией ее ждут непростые испытания, среди которых выбор кавалера на праздничный бал и экзамен на умение мудро править государством…

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Мелодрама
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

