Дитя робота (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, I Am Mother
Фантастика, Детектив108 мин18+
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О фильме
Для человечества наступили последние дни, но в тайном бункере, созданном на случай катаклизма, есть эмбрионы для производства новых землян. Живущий там робот выращивает девочку и всячески оберегает ее от выхода наружу. Но чем старше становится Дочь, тем сильнее ее тянет покинуть убежище.
СтранаАвстралия
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Грант
Спьютор
- Актриса
Клара
Ругор
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актёр
Люк
Хокер
- МЛАктёр
Мэдди
Лентон
- ХСАктёр
Хэйзел
Сэндери
- СЛАктёр
Саммер
Лентон
- ТСАктриса
Тейлия
Стурзэйкер
- ДНАктёр
Джейкоб
Нолан
- ТБАктриса
Трэйси
Бриттон
- Сценарист
Грант
Спьютор
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- МКХудожница
Мариот
Керр
- ШЛМонтажёр
Шон
Лахифф
- САОператор
Стив
Аннис
- ДЛКомпозитор
Дэн
Ласкомб
- ЭПКомпозитор
Энтони
Партос