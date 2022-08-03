Дитя робота
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Дитя робота

Дитя робота (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, I Am Mother
Фантастика, Детектив108 мин18+

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О фильме

Для человечества наступили последние дни, но в тайном бункере, созданном на случай катаклизма, есть эмбрионы для производства новых землян. Живущий там робот выращивает девочку и всячески оберегает ее от выхода наружу. Но чем старше становится Дочь, тем сильнее ее тянет покинуть убежище.

Страна
Австралия
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дитя робота»