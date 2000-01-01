Динозавр (фильм, 2000) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Динозавр в компании лемуров ищет новый дом. Красочный мультфильм о далекой волшебной планете.
Динозаврик Аладар никогда не видел никого похожего на себя: он вырос вдали от других ящеров, попав в семейство лемуров. Однако внезапное падение метеорита нарушает их мирную жизнь, и Аладару вместе со «семьей» приходится покинуть дом и отправиться на поиски нового. По дороге их ждет множество приключений и сюрпризов, главный из которых — встреча со стадом динозавров, которых Аладар раньше никогда не встречал. Ему предстоит научиться общаться с себе подобными, заработать уважение вожака Крона и помочь друзьям найти прекрасную долину, которая станет им домом.
Что ожидает лемуров и динозавров на этом невероятном пути? Смотрите на портале Wink семейный мультик «Динозавр»— мультфильм 2000 года доступен онлайн в хорошем качестве!
Динозавр смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Лейтон
- Актриса
Элфри
Вудард
- ОДАктёр
Осси
Дэвис
- Актёр
Макс
Казелла
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- Актёр
Д.Б.
Суини
- СЭАктёр
Сэмюэл
Э. Райт
- ПСАктёр
Питер
Сирагуса
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- ДПАктриса
Джоан
Плаурайт
- ДРАктриса
Делла
Риз
- Сценарист
Уэйлон
Грин
- ГГСценарист
Грегори
Гюнтер
- ШПСценарист
Ширли
Пирс
- ПМПродюсер
Пэм
Мэрсден
- ББПродюсер
Бэйкер
Бладуорф
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ИШАктёр дубляжа
Игорь
Шибанов
- АФАктёр дубляжа
Алексей
Федотов
- ЭИАктриса дубляжа
Эльвира
Ишмуратова
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- КМХудожница
Кристи
Мальтезе
- ДРОператор
Дэвид
Р. Хардбергер
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард