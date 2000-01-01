Динозавр (фильм, 2000) смотреть онлайн

Динозавр в компании лемуров ищет новый дом. Красочный мультфильм о далекой волшебной планете.



Динозаврик Аладар никогда не видел никого похожего на себя: он вырос вдали от других ящеров, попав в семейство лемуров. Однако внезапное падение метеорита нарушает их мирную жизнь, и Аладару вместе со «семьей» приходится покинуть дом и отправиться на поиски нового. По дороге их ждет множество приключений и сюрпризов, главный из которых — встреча со стадом динозавров, которых Аладар раньше никогда не встречал. Ему предстоит научиться общаться с себе подобными, заработать уважение вожака Крона и помочь друзьям найти прекрасную долину, которая станет им домом.



