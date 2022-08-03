Динозавр (фильм, 2000) смотреть онлайн

Путешествие трехтонного игуанодона по имени Аладар, который был разбужен из своего яйца племенем лемуров. Из-за огненных метеоритов, разрушающих ландшафт и нехватки воды в исчезающих водоемах динозавры оказались в гонке за выживание, где главным их противником стало время.

