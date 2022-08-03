Динозавр
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Динозавр

Динозавр (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Dinosaur
Мультфильм, Приключения78 мин18+

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О фильме

Путешествие трехтонного игуанодона по имени Аладар, который был разбужен из своего яйца племенем лемуров. Из-за огненных метеоритов, разрушающих ландшафт и нехватки воды в исчезающих водоемах динозавры оказались в гонке за выживание, где главным их противником стало время.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Динозавр»