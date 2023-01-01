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Дикие штучки

Дикие штучки (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Wild Things
Триллеры103 мин18+

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Сюжет

Семнадцатилетняя Келли влюбляется в своего учителя Сэма. Она использует всевозможные способы, чтобы привлечь его внимание, но безрезультатно. А когда девушка не получает желаемого, она начинает мстить. Несостоявшаяся любовница обвиняет Сэма в изнасиловании.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикие штучки»

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