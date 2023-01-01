Дикие штучки (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Wild Things
Триллеры103 мин18+
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Сюжет
Семнадцатилетняя Келли влюбляется в своего учителя Сэма. Она использует всевозможные способы, чтобы привлечь его внимание, но безрезультатно. А когда девушка не получает желаемого, она начинает мстить. Несостоявшаяся любовница обвиняет Сэма в изнасиловании.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
МакНотон
- Актёр
Кевин
Бейкон
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- ТРАктриса
Тереза
Расселл
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- ДРАктриса
Дафна
Рубин-Вега
- РВАктёр
Роберт
Вагнер
- Актёр
Билл
Мюррей
- КСАктриса
Кэрри
Снодгресс
- ДПАктёр
Джефф
Перри
- СПСценарист
Стивен
Питерс
- САПродюсер
Стивен
А. Джонс
- Продюсер
Кевин
Бейкон
- СБПродюсер
Стивен
Браун
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Михалевкина
- ЕММонтажёр
Елена
Маганини
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- ДСКомпозитор
Джордж
С. Клинтон