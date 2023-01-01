Дикие штучки (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Семнадцатилетняя Келли влюбляется в своего учителя Сэма. Она использует всевозможные способы, чтобы привлечь его внимание, но безрезультатно. А когда девушка не получает желаемого, она начинает мстить. Несостоявшаяся любовница обвиняет Сэма в изнасиловании.





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