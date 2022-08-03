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Дикие истории

Дикие истории (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Relatos salvajes
Триллер, Драма116 мин18+

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О фильме

Гэбриела Пастернака обижали многие, с кем сводила его жизнь — девушка, учитель музыки, профессор в консерватории, дантист. И вот все они, на свою беду, оказались вместе с ним в одном самолете…

Страна
Великобритания, Испания, Франция, Аргентина
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикие истории»