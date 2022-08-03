Дикие истории (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Relatos salvajes
Триллер, Драма116 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Дамиан
Сифрон
- РДАктёр
Рикардо
Дарин
- ОМАктёр
Оскар
Мартинес
- Актёр
Леонардо
Сбаралья
- ЭРАктриса
Эрика
Ривас
- РКАктриса
Рита
Кортесе
- ХСАктриса
Хульета
Сильберберг
- ДГАктёр
Дарио
Грандинетти
- МОАктриса
Мария
Онетто
- НДАктриса
Нэнси
Дуплаа
- ОНАктёр
Осмар
Нуньес
- ДССценарист
Дамиан
Сифрон
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- Продюсер
Педро
Альмодовар
- ЭГПродюсер
Эстер
Гарсия
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- МКХудожница
Мария
Клара Нотари
- ПБМонтажёр
Пабло
Барбиери Каррера
- ДСМонтажёр
Дамиан
Сифрон
- ХХОператор
Хавьер
Хулия
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья