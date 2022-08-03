Виктор — наемный убийца, достигший вершин своей «профессии». Несмотря на это, Виктору так хочется семейного счастья, но личная жизнь у него никак не хочет складываться. Неожиданно он влюбляется в талантливую аферистку, которую должен был «убрать», выполняя очередное задание…

