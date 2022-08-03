Дикая штучка
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Дикая штучка

Дикая штучка (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.22009, Wild Target
Боевик, Криминал93 мин18+

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О фильме

Виктор — наемный убийца, достигший вершин своей «профессии». Несмотря на это, Виктору так хочется семейного счастья, но личная жизнь у него никак не хочет складываться. Неожиданно он влюбляется в талантливую аферистку, которую должен был «убрать», выполняя очередное задание…

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb