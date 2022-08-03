Дикая штучка (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.22009, Wild Target
Боевик, Криминал93 мин18+
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О фильме
Виктор — наемный убийца, достигший вершин своей «профессии». Несмотря на это, Виктору так хочется семейного счастья, но личная жизнь у него никак не хочет складываться. Неожиданно он влюбляется в талантливую аферистку, которую должен был «убрать», выполняя очередное задание…
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрКомедия, Боевик, Криминал
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джонатан
Линн
- Актёр
Билл
Найи
- Актриса
Эмили
Блант
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- Актёр
Руперт
Эверетт
- АААктриса
Айлин
Аткинс
- Актёр
Мартин
Фриман
- ГФАктёр
Грегор
Фишер
- Актёр
Джефф
Белл
- Актёр
Рори
Киннер
- ДДАктёр
Дункан
Дафф
- ЛКСценарист
Люсинда
Коксон
- ПССценарист
Пьер
Сальвадори
- СКПродюсер
Стив
Кристиан
- НГПродюсер
Найджел
Грин
- ДДОператор
Дэвид
Джонсон
- МПКомпозитор
Майкл
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