Дикая штучка
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Дикая штучка

Дикая штучка (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Wild Target
Боевики93 мин16+

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Сюжет

Виктор — наемный убийца, достигший вершин своей «профессии». Несмотря на это, Виктору так хочется семейного счастья, но личная жизнь у него никак не хочет складываться. Неожиданно он влюбляется в талантливую аферистку, которую должен был «убрать», выполняя очередное задание…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb