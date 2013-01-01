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Диана: История любви

Диана: История любви (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Diana
Драмы, Мелодрамы112 мин12+

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Сюжет

Принцесса Диана — самая популярная женщина своего времени, ещe при жизни названная «принцессой людских сердец». Она покорила сердца миллионов, ей признавались в любви все — от принца Англии до могущественных миллиардеров… Но кого любила она сама?

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Диана: История любви»

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