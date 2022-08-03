Девушка (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Детективный триллер «Девушка» — фильм, который не раз вас удивит неожиданными сюжетными поворотами.
Молодая женщина возвращается в родной город, чтобы убить отца-тирана, который превратил ее детство в ад. Однако полноценного акта возмездия не получается — кто-то опередил девушку и расправился с мужчиной раньше. К удивлению героини, местный шериф не только не желает заниматься поисками убийцы, но и откровенно покрывает подозреваемого. Впрочем, объяснение этому найдется. Пусть даже для этого придется пролить немало крови.
Режиссер Чэд Фауст создает напряженную, почти камерную атмосферу провинциального ужаса: пыльные улицы, заброшенные дома, тягостное молчание жителей. Смотреть фильм «Девушка» стоит и ради актерского состава — Белла Торн и Микки Рурк невероятно органичны в своих ролях.
Рейтинг
- ЧФРежиссёр
Чэд
Фауст
- Актриса
Белла
Торн
- Актёр
Микки
Рурк
- ЧФАктёр
Чэд
Фауст
- ЭКАктриса
Эмма-Ли
Каллам
- Актриса
Элизабет
Сондерс
- МЛАктёр
Мики
Липка
- ПМАктёр
Паоло
Манчини
- ТЛАктриса
Тиа
Лавалли
- ЛУАктриса
Ланетт
Уэр
- ГГАктёр
Глен
Гулд
- ЧФСценарист
Чэд
Фауст
- ТМПродюсер
Томас
Майкл
- ЭБПродюсер
Энни
Бёргстид
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- Актёр дубляжа
Игорь
Гордин
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- МИАктриса дубляжа
Марианна
Иващенко
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ДБКомпозитор
Диллон
Балдассеро