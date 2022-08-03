Детективный триллер «Девушка» — фильм, который не раз вас удивит неожиданными сюжетными поворотами.



Молодая женщина возвращается в родной город, чтобы убить отца-тирана, который превратил ее детство в ад. Однако полноценного акта возмездия не получается — кто-то опередил девушку и расправился с мужчиной раньше. К удивлению героини, местный шериф не только не желает заниматься поисками убийцы, но и откровенно покрывает подозреваемого. Впрочем, объяснение этому найдется. Пусть даже для этого придется пролить немало крови.



Режиссер Чэд Фауст создает напряженную, почти камерную атмосферу провинциального ужаса: пыльные улицы, заброшенные дома, тягостное молчание жителей. Смотреть фильм «Девушка» стоит и ради актерского состава — Белла Торн и Микки Рурк невероятно органичны в своих ролях.

