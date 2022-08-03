Девушка в лабиринте (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.32019, L'uomo del labirinto
Триллер, Детектив125 мин18+
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О фильме
13-летнюю Саманту похищают по дороге в школу. Спустя 15 лет она просыпается со сломанной ногой в больничной палате. Криминальный психолог Грин пытается пробудить память девушки, чтобы выяснить обстоятельства ее исчезновения. Сможет ли Саманта не заблудиться в лабиринтах своего сознания?
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Донато
Карризи
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ТСАктёр
Тони
Сервилло
- ВБАктриса
Валентина
Белле
- ВМАктёр
Виничио
Маркиони
- КШАктриса
Кацярына
Шульга
- ОСАктёр
Орландо
Синк
- ФДАктёр
Филиппо
Дини
- СГАктёр
Серджо
Гроссини
- ККАктриса
Карла
Кассола
- ЛНАктёр
Луис
Ньекко
- ДКСценарист
Донато
Карризи
- МТПродюсер
Маурицио
Тотти
- Продюсер
Дастин
Хоффман
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- МКМонтажёр
Массимо
Квалья