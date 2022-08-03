Девушка в лабиринте
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Девушка в лабиринте

Девушка в лабиринте (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.32019, L'uomo del labirinto
Триллер, Детектив125 мин18+

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О фильме

13-летнюю Саманту похищают по дороге в школу. Спустя 15 лет она просыпается со сломанной ногой в больничной палате. Криминальный психолог Грин пытается пробудить память девушки, чтобы выяснить обстоятельства ее исчезновения. Сможет ли Саманта не заблудиться в лабиринтах своего сознания?

Страна
Италия
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка в лабиринте»