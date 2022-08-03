13-летнюю Саманту похищают по дороге в школу. Спустя 15 лет она просыпается со сломанной ногой в больничной палате. Криминальный психолог Грин пытается пробудить память девушки, чтобы выяснить обстоятельства ее исчезновения. Сможет ли Саманта не заблудиться в лабиринтах своего сознания?

