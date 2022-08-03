Девушка с татуировкой дракона (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Män som hatar kvinnor
Триллер, Криминал146 мин18+
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О фильме
Микаэлю Блумквисту предстоит найти племянницу влиятельного человека Хенрика Вангера, которая таинственным образом исчезла из имения Вангеров и о которой вот уже множество лет нет никаких новостей. В этой запутанной и леденящей кровь истории журналисту помогает неформальная особа Лисбет Саландер.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- НАРежиссёр
Нильс
Арден Оплев
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- Актриса
Нуми
Рапас
- ЛЭАктриса
Лена
Эндре
- СТАктёр
Свен-Бертиль
Таубе
- ПХАктёр
Петер
Хабер
- ПААктёр
Петер
Андерссон
- МЛАктриса
Марика
Лагеркранц
- ИХАктёр
Ингвар
Хирдвалль
- БГАктёр
Бьёрн
Гранат
- ЭФАктриса
Эва
Фрёлинг
- Сценарист
Николай
Арсель
- РХСценарист
Расмус
Хейстерберг
- СЛСценарист
Стиг
Ларссон
- ССПродюсер
Сёрен
Стемосе
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АЭМонтажёр
Анне
Эстеруд
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- ЯГКомпозитор
Якоб
Грот