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Девушка с татуировкой дракона

Девушка с татуировкой дракона (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Män som hatar kvinnor
Триллер, Криминал146 мин18+

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О фильме

Микаэлю Блумквисту предстоит найти племянницу влиятельного человека Хенрика Вангера, которая таинственным образом исчезла из имения Вангеров и о которой вот уже множество лет нет никаких новостей. В этой запутанной и леденящей кровь истории журналисту помогает неформальная особа Лисбет Саландер.

Страна
Дания, Норвегия, Германия, Швеция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
146 мин / 02:26

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка с татуировкой дракона»