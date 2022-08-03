Микаэлю Блумквисту предстоит найти племянницу влиятельного человека Хенрика Вангера, которая таинственным образом исчезла из имения Вангеров и о которой вот уже множество лет нет никаких новостей. В этой запутанной и леденящей кровь истории журналисту помогает неформальная особа Лисбет Саландер.

