Девушка на грани
Wink
Фильмы
Девушка на грани

Девушка на грани (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Girl on the Edge
Драма, Семейный100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Беспокойный подросток Ханна Грин впадает в депрессию после того, как стала «жертвой» интернет-маньяка. Родители Ханны направляют еe в альтернативный лечебный центр, расположенный в пустыне…

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb