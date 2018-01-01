Wink
Девушка на грани
Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка на грани»

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка на грани»

Режиссёры

Джей Силверман

Jay Silverman
Режиссёр

Актёры

Тейлор Спрейтлер

Taylor Spreitler
АктрисаHannah Green
Питер Койот

Peter Coyote
АктёрHank Taylor
Гил Беллоуз

Gil Bellows
АктёрJake Green
Эми Прайс-Фрэнсис

Amy Price-Francis
АктрисаAnne Green
Шэйн Грэм

Shane Graham
АктёрTommy Miller
Элизабет Пенья

Elizabeth Peña
АктрисаEsther
Эми Дэвидсон

Amy Davidson
АктрисаAriel
Рекс Ли

Rex Lee
АктёрTravis Lee
МакКензи Филлипс

Mackenzie Phillips
АктрисаDeborah Green
Жизелль Бонилья

Giselle Bonilla
АктрисаStephanie

Сценаристы

Джои Кертис

Joey Curtis
Сценарист
Джозеф Гамаче

Joseph Gamache
Сценарист
Джей Силверман

Jay Silverman
Сценарист

Продюсеры

Джозеф Гамаче

Joseph Gamache
Продюсер

Художники

Мария Дирольф

Maria Dirolf
Художница

Операторы

Эндрю Руссо

Andrew Russo
Оператор