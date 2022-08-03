Девочки из календаря (фильм, 2003) смотреть онлайн
6.82003, Calendar Girls
Драма, Комедия104 мин18+
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О фильме
Фильм основан на реальных событиях. 1999-й год. Несколько почтенных домохозяек из провинциального Йоркшира хотят собрать денег на диван в больницу для комнаты родственников. Где лечат мужа одной из них.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD, SD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- НКРежиссёр
Найджел
Коул
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актриса
Джули
Уолтерс
- ЛБАктриса
Линда
Бэссет
- СИАктриса
Селия
Имри
- АКАктриса
Аннетт
Кросби
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- Актёр
Филип
Гленистер
- Актёр
Киран
Хайндс
- ДЭАктёр
Джон
Элдертон
- ДТСценарист
Джульетт
Таухиди
- ТФСценарист
Тим
Фёрт
- НБПродюсер
Ник
Бартон
- СМПродюсер
Сюзанн
Маки
- СКПродюсер
Стив
Кларк-Холл
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл