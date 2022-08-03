Девочки из календаря
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Девочки из календаря

Девочки из календаря (фильм, 2003) смотреть онлайн

6.82003, Calendar Girls
Драма, Комедия104 мин18+

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О фильме

Фильм основан на реальных событиях. 1999-й год. Несколько почтенных домохозяек из провинциального Йоркшира хотят собрать денег на диван в больницу для комнаты родственников. Где лечат мужа одной из них.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb