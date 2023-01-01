WinkФильмыДетство лидераАктёры и съёмочная группа фильма «Детство лидера»
Актёры и съёмочная группа фильма «Детство лидера»
Режиссёры
Актёры
АктрисаThe Mother
Беренис БежоBérénice Bejo
АктёрThe Father
Лиам КаннингэмLiam Cunningham
АктрисаThe Teacher
Стэйси МартинStacy Martin
АктрисаMona
Иоланда МороYolande Moreau
АктёрThe Priest
Жак БудеJacques Boudet
АктёрCharles / The Leader
Роберт ПаттинсонRobert Pattinson
АктёрPrescott
Том СвитTom Sweet
АктрисаLaura (в титрах: Sophie Curtis)
Софи КертисSophie Lane Curtis
АктрисаEdith
Ребекка ДайанRebecca Dayan
АктёрEconomist