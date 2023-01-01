Wink
Фильмы
Детство лидера
Актёры и съёмочная группа фильма «Детство лидера»

Актёры и съёмочная группа фильма «Детство лидера»

Режиссёры

Брэйди Корбет

Брэйди Корбет

Brady Corbet
Режиссёр

Актёры

Беренис Бежо

Беренис Бежо

Bérénice Bejo
АктрисаThe Mother
Лиам Каннингэм

Лиам Каннингэм

Liam Cunningham
АктёрThe Father
Стэйси Мартин

Стэйси Мартин

Stacy Martin
АктрисаThe Teacher
Иоланда Моро

Иоланда Моро

Yolande Moreau
АктрисаMona
Жак Буде

Жак Буде

Jacques Boudet
АктёрThe Priest
Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Robert Pattinson
АктёрCharles / The Leader
Том Свит

Том Свит

Tom Sweet
АктёрPrescott
Софи Кертис

Софи Кертис

Sophie Lane Curtis
АктрисаLaura (в титрах: Sophie Curtis)
Ребекка Дайан

Ребекка Дайан

Rebecca Dayan
АктрисаEdith
Михаэль Эпп

Михаэль Эпп

Michael Epp
АктёрEconomist

Сценаристы

Мона Фастволд Лерче

Мона Фастволд Лерче

Mona Fastvold Lerche
Сценарист
Брэйди Корбет

Брэйди Корбет

Brady Corbet
Сценарист
Жан-Поль Сартр

Жан-Поль Сартр

Jean-Paul Sartre
Сценарист

Продюсеры

Крис Коэн

Крис Коэн

Chris Coen
Продюсер
Брэйди Корбет

Брэйди Корбет

Brady Corbet
Продюсер
Хелена Даниэльссон

Хелена Даниэльссон

Helena Danielsson
Продюсер
Антуан де Клермон-Тоннер

Антуан де Клермон-Тоннер

Antoine de Clermont-Tonnerre
Продюсер

Художники

Нора Такач

Нора Такач

Nora Takacs Ekberg
Художница
Андреа Флеш

Андреа Флеш

Andrea Flesch
Художница

Монтажёры

Давид Янчо

Давид Янчо

Dávid Jancsó
Монтажёр

Композиторы

Скотт Уокер

Скотт Уокер

Scott Walker
Композитор