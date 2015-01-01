Детство лидера (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

1918 год. Еще немного, и фашизм заявит о себе в полный голос. Маленький Прескотт живет с родителями во Франции. Его отец работает на правительство США. То, чему ребенок становится свидетелем, оказывает решающее воздействие на формирование его личности, и на свет появляется монстр, не уступающий в своих тоталитарных амбициях самым известным тиранам ХХ столетия.



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