Детство лидера
Wink
Фильмы
Детство лидера

Детство лидера (фильм, 2015) смотреть онлайн

5.32015, The Childhood of a Leader
Драмы111 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

1918 год. Еще немного, и фашизм заявит о себе в полный голос. Маленький Прескотт живет с родителями во Франции. Его отец работает на правительство США. То, чему ребенок становится свидетелем, оказывает решающее воздействие на формирование его личности, и на свет появляется монстр, не уступающий в своих тоталитарных амбициях самым известным тиранам ХХ столетия.

Детство лидера смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания, Венгрия, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детство лидера»

Всё