Детство лидера (фильм, 2015) смотреть онлайн
5.32015, The Childhood of a Leader
Драмы111 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
1918 год. Еще немного, и фашизм заявит о себе в полный голос. Маленький Прескотт живет с родителями во Франции. Его отец работает на правительство США. То, чему ребенок становится свидетелем, оказывает решающее воздействие на формирование его личности, и на свет появляется монстр, не уступающий в своих тоталитарных амбициях самым известным тиранам ХХ столетия.
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Информация
СтранаВеликобритания, Венгрия, Франция
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Брэйди
Корбет
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- ЛКАктёр
Лиам
Каннингэм
- Актриса
Стэйси
Мартин
- ИМАктриса
Иоланда
Моро
- ЖБАктёр
Жак
Буде
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- ТСАктёр
Том
Свит
- СКАктриса
Софи
Кертис
- РДАктриса
Ребекка
Дайан
- МЭАктёр
Михаэль
Эпп
- МФСценарист
Мона
Фастволд Лерче
- Сценарист
Брэйди
Корбет
- ЖССценарист
Жан-Поль
Сартр
- Продюсер
Крис
Коэн
- Продюсер
Брэйди
Корбет
- ХДПродюсер
Хелена
Даниэльссон
- АдПродюсер
Антуан
де Клермон-Тоннер
- НТХудожница
Нора
Такач
- АФХудожница
Андреа
Флеш
- ДЯМонтажёр
Давид
Янчо
- СУКомпозитор
Скотт
Уокер