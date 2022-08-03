Детоксикация (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.12001, D-Tox
Ужасы, Криминал91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Агент ФБР Джейк Малой стал свидетелем зверского убийства. Джейку не удается справиться с шоком: он начинает искать забвение в алкоголе. Пытаясь вернуться к нормальной жизни, он соглашается пройти детоксикацию.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДГРежиссёр
Джим
Гиллеспи
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Том
Беренджер
- Актёр
Чарльз
С. Даттон
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- ДМАктриса
Дина
Мейер
- Актёр
Роберт
Патрик
- РПАктёр
Роберт
Проски
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- ПУАктриса
Полли
Уокер
- Актёр
Джеффри
Райт
- ГССценарист
Говард
Свиндл
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- ККПродюсер
Кевин
Кинг Темплтон
- ГПХудожник
Гари
Пемброук Аллен
- КЭХудожница
Катрин
Эдейр
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- ДСОператор
Дин
Семлер
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл