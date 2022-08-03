Детка (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
«Я девочка, я не хочу ничего решать»: мелодрама о взрослых, которые не успели повзрослеть.
Меган почти тридцать, но она все еще не знает, чего хочет от жизни. Девушка подрабатывает у отца и встречается с парнем еще со школы. Неожиданно Энтони делает ей предложение — и Меган понимает, что совсем не готова сказать «да» новой взрослой жизни. Вместо этого она сбегает и случайно знакомится с шестнадцатилетней Аникой, которая любезно разрешает новой подруге немного пожить у нее и все обдумать. Только вот у Крейга, отца девочки, другое мнение на этот счет: он не понимает, что в их доме делает взрослая женщина. Однако очень скоро лед между «взрослыми» начинает таять, и Меган уже не кажется Крейгу преступницей или сумасбродкой. Тем временем родители и друзья девушки, обеспокоенные ее исчезновением, пытаются понять, что происходит... Сможет ли Меган наконец осознать, что она давно выросла и пора принимать взрослые решения?
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Рейтинг
- ЛШРежиссёр
Линн
Шелтон
- Актриса
Кира
Найтли
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- ЭКАктриса
Элли
Кемпер
- МВАктёр
Марк
Веббер
- КДАктриса
Кейтлин
Дивер
- ГМАктриса
Гретхен
Мол
- ДГАктёр
Джефф
Гарлин
- ЛХАктёр
Луис
Хобсон
- Продюсер
Стив
Голин
- РСПродюсер
Розали
Сведлин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ШТХудожник
Шулер
Теллин
- РЛХудожник
Рональд
Лимон
- ТКХудожница
Таня
Купчак
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- БКОператор
Бенджамин
Касулке
- БГКомпозитор
Бенжамин
Гиббард