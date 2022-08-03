Детка (фильм, 2014) смотреть онлайн

Когда Меган получает предложение от парня, с которым уже давно встречается, оказывается, что на самом деле она абсолютно не готова к взрослой жизни. Поэтому она берет паузу и буквально «впадает в детство» и отрывается в компании малознакомых тинейджеров. Возможно, чтобы повзрослеть, ей нужно встретить другого мужчину?

