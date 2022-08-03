Детка
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Детка

Детка (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Laggies
Мелодрама97 мин18+

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О фильме

Когда Меган получает предложение от парня, оказывается, что на самом деле она абсолютно не готова к взрослой жизни. Поэтому она берет паузу и буквально «впадает в детство» и отрывается в компании малознакомых тинейджеров. Возможно, чтобы повзрослеть, ей нужно встретить другого мужчину?

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детка»