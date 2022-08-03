Детка (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Laggies
Мелодрама97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда Меган получает предложение от парня, оказывается, что на самом деле она абсолютно не готова к взрослой жизни. Поэтому она берет паузу и буквально «впадает в детство» и отрывается в компании малознакомых тинейджеров. Возможно, чтобы повзрослеть, ей нужно встретить другого мужчину?
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЛШРежиссёр
Линн
Шелтон
- Актриса
Кира
Найтли
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- ЭКАктриса
Элли
Кемпер
- МВАктёр
Марк
Веббер
- КДАктриса
Кейтлин
Дивер
- ГМАктриса
Гретхен
Мол
- ДГАктёр
Джефф
Гарлин
- ЛХАктёр
Луис
Хобсон
- Продюсер
Стив
Голин
- РСПродюсер
Розали
Сведлин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ШТХудожник
Шулер
Теллин
- РЛХудожник
Рональд
Лимон
- ТКХудожница
Таня
Купчак
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- БКОператор
Бенджамин
Касулке
- БГКомпозитор
Бенжамин
Гиббард