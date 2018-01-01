Wink
День выборов по-французски
Актёры и съёмочная группа фильма «День выборов по-французски»

Актёры и съёмочная группа фильма «День выборов по-французски»

Режиссёры

Оливье Барру

Olivier Barroux
Режиссёр

Актёры

Жан-Поль Рув

Jean-Paul Rouve
АктёрJeff Tuche
Изабель Нанти

Isabelle Nanty
АктрисаCathy Tuche
Клер Надо

Claire Nadeau
АктрисаMamie Suze
Сара Штерн

Sarah Stern
АктрисаStéphanie Tuche
Пьер Лоттен

Pierre Lottin
АктёрWilfried Tuche
Тео Фернандез

Théo Fernandez
АктёрDonald Tuche
Скали Дельпейра

Scali Delpeyrat
АктёрBichon
Филипп Маньян

Philippe Magnan
АктёрPrésident Papin
Николя Мори

Nicolas Maury
АктёрBarna Bé
Стефан Войтович

Stéphan Wojtowicz
АктёрLe psy

Сценаристы

Оливье Барру

Olivier Barroux
Сценарист
Жюльен Эрве

Julien Hervé
Сценарист
Филипп Мешлен

Philippe Mechelen
Сценарист

Продюсеры

Ришар Гранпьер

Richard Grandpierre
Продюсер

Актёры дубляжа

Кирилл Туранский

Актёр дубляжа
Ирина Савина

Актриса дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Екатерина Семенова

Актриса дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа

Монтажёры

Флора Вольпельер

Flora Volpelière
Монтажёр

Операторы

Кристиан Абомн

Christian Abomnes
Оператор

Композиторы

Мартин Раппено

Martin Rappeneau
Композитор