День выборов по-французски

День выборов по-французски (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.82018, Les Tuche 3
Комедия88 мин16+

О фильме

Став мэром родного города, Джефф Тюш пытается добиться, чтобы скоростной поезд из Парижа делал остановку в Бузоле. В результате, он доходит до президента и даже занимает его место. Неотесанная семейка Тюш в полном составе переселяется в Елисейский дворец, где эпатирует почтенную публику.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.7 IMDb

