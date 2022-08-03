День выборов по-французски (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.82018, Les Tuche 3
Комедия88 мин16+
О фильме
Став мэром родного города, Джефф Тюш пытается добиться, чтобы скоростной поезд из Парижа делал остановку в Бузоле. В результате, он доходит до президента и даже занимает его место. Неотесанная семейка Тюш в полном составе переселяется в Елисейский дворец, где эпатирует почтенную публику.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ОБРежиссёр
Оливье
Барру
- Актёр
Жан-Поль
Рув
- Актриса
Изабель
Нанти
- КНАктриса
Клер
Надо
- Актриса
Сара
Штерн
- ПЛАктёр
Пьер
Лоттен
- ТФАктёр
Тео
Фернандез
- СДАктёр
Скали
Дельпейра
- ФМАктёр
Филипп
Маньян
- НМАктёр
Николя
Мори
- СВАктёр
Стефан
Войтович
- ОБСценарист
Оливье
Барру
- ЖЭСценарист
Жюльен
Эрве
- ФМСценарист
Филипп
Мешлен
- Продюсер
Ришар
Гранпьер
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ФВМонтажёр
Флора
Вольпельер
- КАОператор
Кристиан
Абомн
- МРКомпозитор
Мартин
Раппено