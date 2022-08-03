День выборов по-французски (фильм, 2018) смотреть онлайн

Став мэром родного города, Джефф Тюш пытается добиться, чтобы скоростной поезд из Парижа делал остановку в Бузоле. В результате, он доходит до президента и даже занимает его место. Неотесанная семейка Тюш в полном составе переселяется в Елисейский дворец, где эпатирует почтенную публику.

