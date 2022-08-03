Делай, как надо
Делай, как надо

Делай, как надо (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Do the Right Thing
Драма, Комедия115 мин18+

В Нью-Йорке стоит невыносимая жара. Плавится асфальт, автомобили раскалились до температуры доменных печей, а изможденные люди, обливаясь потом, мечтают провести остаток дня под струями холодного душа... Одновременно с тем, как столбик термометра безжалостно ползет вверх, кровь жителей Бруклина постепенно начинает вскипать.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

