Делай, как надо (фильм, 1989) смотреть онлайн

В Нью-Йорке стоит невыносимая жара. Плавится асфальт, автомобили раскалились до температуры доменных печей, а изможденные люди, обливаясь потом, мечтают провести остаток дня под струями холодного душа... Одновременно с тем, как столбик термометра безжалостно ползет вверх, кровь жителей Бруклина постепенно начинает вскипать.

