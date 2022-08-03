Делай, как надо (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Do the Right Thing
Драма, Комедия115 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В Нью-Йорке стоит невыносимая жара. Плавится асфальт, автомобили раскалились до температуры доменных печей, а изможденные люди, обливаясь потом, мечтают провести остаток дня под струями холодного душа... Одновременно с тем, как столбик термометра безжалостно ползет вверх, кровь жителей Бруклина постепенно начинает вскипать.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Ли
- Актёр
Спайк
Ли
- ДААктёр
Дэнни
Айелло
- Актёр
Джон
Туртурро
- РЭАктёр
Ричард
Эдсон
- ОДАктёр
Осси
Дэвис
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- БНАктёр
Билл
Нанн
- Актриса
Рози
Перес
- РДАктриса
Руби
Ди
- РГАктёр
Роджер
Гуэнвёр Смит
- Сценарист
Спайк
Ли
- Продюсер
Джон
Килик
- Продюсер
Спайк
Ли
- МРПродюсер
Монти
Росс
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- БАМонтажёр
Бэрри
Александер Браун
- ЭРОператор
Эрнест
Р. Дикерсон
- БЛКомпозитор
Билл
Ли