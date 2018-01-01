Wink
Дед мороз и лето
Актёры и съёмочная группа фильма «Дед мороз и лето»

Режиссёры

Валентин Караваев

Режиссёр

Актёры

Евгений Шутов

АктёрДед Мороз / медведь
Евгений Весник

Актёршофёр грузовика / милиционер / доктор
Зинаида Нарышкина

Актрисаворона / болтливая горожанка
Клара Румянова

Актрисазаяц / девочка
Мария Виноградова

Актрисамальчик
Маргарита Корабельникова

Актрисамедведица / мальчик

Сценаристы

Юрий Энтин

Сценарист
Василий Ливанов

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер

Операторы

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Евгений Крылатов

Композитор