Дачный романс (фильм, 2014) смотреть онлайн

Борис отправляется к бывшей жене Анне, чтобы забрать свои вещи. На даче, помимо бывшей жены, проживает ещe и еe новый муж. Чтобы не чувствовать себя неловко, Борис по дороге за город знакомится с симпатичной девушкой и предлагает ей «сыграть» роль его любимой женщины. От такой наглости бывшего мужа у Анны шок, еe обуревает ревность. И выясняется, что далеко не все чувства между бывшими супругами угасли.

