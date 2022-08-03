Да здравствует Франция!
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Да здравствует Франция!

Да здравствует Франция! (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Vive la France
Комедия93 мин18+

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О фильме

Два пастуха из несуществующей страны Табулистан отправляются в Париж, чтобы взорвать Эйфелеву башню.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Да здравствует Франция!»