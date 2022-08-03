Чужой против Хищника (фильм, 2004) смотреть онлайн

Грандиозное противостояние легендарных персонажей фантастических фильмов ужасов. Группа исследователей прибывает в Антарктиду, где был зафиксирован неожиданный выброс тепла. Так герои оказываются в центре борьбы двух агрессивных инопланетных рас, которые не прочь поохотиться и на людей.

