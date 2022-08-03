Чужой против Хищника
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Чужой против Хищника

Чужой против Хищника (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.22004, AVP: Alien vs. Predator
Ужасы, Приключения96 мин12+

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О фильме

Грандиозное противостояние легендарных персонажей фантастических фильмов ужасов. Группа исследователей прибывает в Антарктиду, где был зафиксирован неожиданный выброс тепла. Так герои оказываются в центре борьбы двух агрессивных инопланетных рас, которые не прочь поохотиться и на людей.

Страна
США, Канада, Чехия, Великобритания, Германия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужой против Хищника»