Чужой против Хищника (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.22004, AVP: Alien vs. Predator
Ужасы, Приключения96 мин12+
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О фильме
Грандиозное противостояние легендарных персонажей фантастических фильмов ужасов. Группа исследователей прибывает в Антарктиду, где был зафиксирован неожиданный выброс тепла. Так герои оказываются в центре борьбы двух агрессивных инопланетных рас, которые не прочь поохотиться и на людей.
СтранаСША, Канада, Чехия, Великобритания, Германия
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- СЛАктриса
Санаа
Лэтэн
- РБАктёр
Рауль
Бова
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- Актёр
Юэн
Бремнер
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- Актёр
Томми
Флэнаган
- ДРАктёр
Джозеф
Рай
- АДАктриса
Агат
Де Ла Булае
- КНАктёр
Карстен
Нёргор
- СТАктёр
Сэм
Тротон
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- ДТСценарист
Джим
Томас
- ДТСценарист
Джон
Томас
- ГКПродюсер
Гордон
Кэрролл
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДГПродюсер
Дэвид
Гайлер
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- ИРАктриса дубляжа
Ирина
Ракшина
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- ОААктёр дубляжа
Олег
Алмазов
- АТАктёр дубляжа
Алексей
Титков
- МГХудожница
Магали
Гвидаси
- ДДОператор
Дэвид
Джонсон
- ХККомпозитор
Харальд
Клозер