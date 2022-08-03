Чужие из бездны (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Aliens of the Deep
Документальный95 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Дж. Кэмерон предлагает отправиться в удивительное путешествие к самому дну мирового океана. Зрители получают редкую возможность погрузиться к подводным действующим вулканам и встретиться с необычными существами, которые живут в экстремальных условиях океанического дна.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Кэмерон
- Режиссёр
Стивен
Куэйл
- Актёр
Джеймс
Кэмерон
- АСАктёр
Анатолий
Сагалевич
- ЕЧАктёр
Евгений
Черняев
- ВНАктёр
Виктор
Нищета
- ПКАктриса
Памела
Конрад
- А«Актёр
Артур
«Лонн» Лэйн
- ДЧАктёр
Джим
Чайлдресс
- ДФАктриса
Диханна
Фигероа
- МГАктёр
Майкл
Генри
- КХАктёр
Кевин
Хэнд
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- ЭУПродюсер
Эндрю
Уайт
- КДПродюсер
Крис
Дебиек
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- КШАктёр дубляжа
Константин
Шелестун
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Самойлов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- МКМонтажёр
Мэттью
Крегор
- Оператор
Джеймс
Кэмерон
- ВПОператор
Винс
Пейс