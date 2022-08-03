Wink
Фильмы
Чужие из бездны

Чужие из бездны (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Aliens of the Deep
Документальный95 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дж. Кэмерон предлагает отправиться в удивительное путешествие к самому дну мирового океана. Зрители получают редкую возможность погрузиться к подводным действующим вулканам и встретиться с необычными существами, которые живут в экстремальных условиях океанического дна.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужие из бездны»