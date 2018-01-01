Wink
Детям
Чуня
Актёры и съёмочная группа фильма «Чуня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чуня»

Режиссёры

Юрий Прытков

Режиссёр

Актёры

Тамара Дмитриева

Актрисаозвучка
Маргарита Докторова

Актрисаозвучка
Евгений Леонов

Актёрозвучка
Анатолий Папанов

Актёрозвучка
Клара Румянова

Актрисаозвучка
Лидия Рюмина

Актрисаозвучка

Сценаристы

Екатерина Карганова

Сценарист

Продюсеры

А. Зорина

Продюсер

Художники

Аркадий Шер

Художник
В. Максимович

Художник
Ирина Светлица

Художница
Александр Волков

Художник

Монтажёры

Елена Тертычная

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Михаил Зив

Композитор