Актёры и съёмочная группа фильма «Чуффык»

Режиссёры

Леонид Каюков

Режиссёр

Актёры

Клара Румянова

Актрисамышка
Георгий Вицин

Актёрзаяц
Лев Дуров

Актёрмужичок-охотник
Леонид Куравлёв

Актёртетерев

Продюсеры

Нина Соколова

Продюсер

Монтажёры

Елена Белявская

Монтажёр

Операторы

Людмила Крутовская

Оператор

Композиторы

Игорь Ефремов

Композитор
Георгий Свиридов

Композитор