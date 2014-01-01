Что упало - то пропало (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Finders Keepers
Ужасы84 мин18+
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Сюжет
После развода Элисон переезжает с маленькой дочкой Клэр в особняк, где по легенде мальчик-психопат перерезал всю свою семью. Поначалу страшное прошлое дома никак не влияет на жизнь героинь, но однажды Клэр находит зловещую куклу предыдущих хозяев и начинает вести себя очень странно.
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Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- АЙРежиссёр
Александр
Йеллен
- ДПАктриса
Джейми
Прессли
- Актриса
Кайли
Роджерс
- Актёр
Патрик
Малдун
- Актёр
Тобин
Белл
- МСАктриса
Марина
Сиртис
- ЖМАктриса
Жустина
Мачадо
- МДАктёр
Марк
ДеКарло
- ТГАктриса
Трилби
Гловер
- ДЛАктёр
Джозеф
Лутман
- ГОАктёр
Гейб
О’Мара
- ДШСценарист
Джеффри
Шенк
- ББПродюсер
Бэрри
Барнхолц
- ДХПродюсер
Дайан
Хили
- КРПродюсер
Кристофер
Рэй
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ИВАктриса дубляжа
Ирина
Виленкина
- ЭМХудожница
Элизабет
Магальянес
- ББМонтажёр
Брайан
Бринкман
- ЭСМонтажёр
Эмма
Стикгольд
- АЙОператор
Александр
Йеллен