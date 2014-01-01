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Что упало - то пропало

Что упало - то пропало (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Finders Keepers
Ужасы84 мин18+

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Сюжет

После развода Элисон переезжает с маленькой дочкой Клэр в особняк, где по легенде мальчик-психопат перерезал всю свою семью. Поначалу страшное прошлое дома никак не влияет на жизнь героинь, но однажды Клэр находит зловещую куклу предыдущих хозяев и начинает вести себя очень странно.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Что упало - то пропало»

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