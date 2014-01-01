Что упало - то пропало (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

После развода Элисон переезжает с маленькой дочкой Клэр в особняк, где по легенде мальчик-психопат перерезал всю свою семью. Поначалу страшное прошлое дома никак не влияет на жизнь героинь, но однажды Клэр находит зловещую куклу предыдущих хозяев и начинает вести себя очень странно.



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