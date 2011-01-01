Что-то не так с Кевином (фильм, 2011) смотреть онлайн
Сюжет
Психологическая драма о бывшей писательнице, которая постепенно осознает, что ее сын — самый настоящий монстр. Амбициозный фильм на деликатную тему от режиссера «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси.
Когда Ева встречает будущего мужа Франклина, она решает пожертвовать привычной жизнью успешной писательницы и попытаться построить семейное счастье в тихом американском пригороде. Однако материнство дается ей нелегко: их первый сын Кевин оказывается капризным и злым ребенком, с которым трудно найти общий язык. Чем старше он становится, тем более жуткие наклонности проявляет. Ева винит в этом себя: ей кажется, что более чуткая и понимающая мать справилась бы с воспитанием ребенка лучше. Когда уже подростком Кевин принимается совершать немыслимые выходки, Ева оказывается в подлинном аду. Люди вокруг начинают ее ненавидеть, и она сама понимает, что находится в опасности.
Как Ева сможет пережить этот кошмар? Тильда Суинтон и Эзра Миллер в экранизации книги Лайонел Шрайвер «Цена нелюбви» — фильм «Что-то не так с Кевином» 2011 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Линн
Рэмси
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Эзра
Миллер
- ДНАктёр
Джаспер
Ньюэлл
- РДАктёр
Рок
Дер
- ЭГАктриса
Эшли
Герасимович
- Актриса
Шиван
Фэллон Хоган
- АМАктёр
Алекс
Манетт
- КФАктёр
Кеннет
Франклин
- ЛЛАктриса
Лесли
Лайлс
- Сценарист
Линн
Рэмси
- РССценарист
Рори
Стюарт Киннер
- ЛШСценарист
Лайонел
Шрайвер
- ДФПродюсер
Дженнифер
Фокс
- ЛРПродюсер
Люк
Роуг
- РСПродюсер
Роберт
Салерно
- ХЛХудожница
Хезер
Лоффлер
- Монтажёр
Джо
Бини
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- ДГКомпозитор
Джонни
Гринвуд