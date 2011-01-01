Что-то не так с Кевином (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Психологическая драма о бывшей писательнице, которая постепенно осознает, что ее сын — самый настоящий монстр. Амбициозный фильм на деликатную тему от режиссера «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси.



Когда Ева встречает будущего мужа Франклина, она решает пожертвовать привычной жизнью успешной писательницы и попытаться построить семейное счастье в тихом американском пригороде. Однако материнство дается ей нелегко: их первый сын Кевин оказывается капризным и злым ребенком, с которым трудно найти общий язык. Чем старше он становится, тем более жуткие наклонности проявляет. Ева винит в этом себя: ей кажется, что более чуткая и понимающая мать справилась бы с воспитанием ребенка лучше. Когда уже подростком Кевин принимается совершать немыслимые выходки, Ева оказывается в подлинном аду. Люди вокруг начинают ее ненавидеть, и она сама понимает, что находится в опасности.



Как Ева сможет пережить этот кошмар? Тильда Суинтон и Эзра Миллер в экранизации книги Лайонел Шрайвер «Цена нелюбви» — фильм «Что-то не так с Кевином» 2011 года смотреть онлайн можно на Wink.





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