1958 год. Берлин. 15-летнему Майклу, заболевшему скарлатиной, помогает 36-летняя кондукторша Ханна - так начинается их странный роман. Каждый раз при встрече эмоционально-недоступная женщина просит впечатлительного подростка читать ей книги из школьной программы. Их отношения длятся одно лето, но Майкл еще увидит Ханну – на этот раз она будет на скамье подсудимых за преступления, совершенные ей в качестве надзирательницы немецкого концентрационного лагеря.

