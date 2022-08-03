Чтец (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.12008, The Reader
Драма, Детектив118 мин18+
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О фильме
1958 год. Берлин. 15-летнему Майклу, заболевшему скарлатиной, помогает 36-летняя кондукторша Ханна - так начинается их странный роман. Каждый раз при встрече эмоционально-недоступная женщина просит впечатлительного подростка читать ей книги из школьной программы. Их отношения длятся одно лето, но Майкл еще увидит Ханну – на этот раз она будет на скамье подсудимых за преступления, совершенные ей в качестве надзирательницы немецкого концентрационного лагеря.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- СДРежиссёр
Стивен
Долдри
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Кейт
Уинслет
- ДКАктёр
Давид
Кросс
- Актёр
Бруно
Ганц
- БКАктёр
Бургхарт
Клаусснер
- Актриса
Лена
Олин
- Актриса
Каролина
Херфурт
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- ЖХАктриса
Жанетт
Хайн
- СЛАктриса
Сюзанна
Лотар
- ДХСценарист
Дэвид
Хэа
- БШСценарист
Бернхард
Шлинк
- ДДПродюсер
Донна
Джильотти
- Продюсер
Энтони
Мингелла
- Продюсер
Редмонд
Моррис
- Продюсер
Сидни
Поллак
- КМХудожник
Кристиан
М. Гольдбек
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- КМОператор
Крис
Менгис
- НМКомпозитор
Нико
Мьюли