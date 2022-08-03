Чтец
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Чтец (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.12008, The Reader
Драма, Детектив118 мин18+

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О фильме

1958 год. Берлин. 15-летнему Майклу, заболевшему скарлатиной, помогает 36-летняя кондукторша Ханна - так начинается их странный роман. Каждый раз при встрече эмоционально-недоступная женщина просит впечатлительного подростка читать ей книги из школьной программы. Их отношения длятся одно лето, но Майкл еще увидит Ханну – на этот раз она будет на скамье подсудимых за преступления, совершенные ей в качестве надзирательницы немецкого концентрационного лагеря.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чтец»