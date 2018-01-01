Чистая правда (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, All Is True
Драмы, Исторические96 мин18+
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Сюжет
Биографическая драма о последних годах жизни Уильяма Шекспира. Когда в 1613 году пожар уничтожает театр «Глобус», потерявший любимое детище драматург надеется найти успокоение в кругу семьи, которую он покинул 30 лет назад. Но, приехав в Стратфорд, Шекспир сталкивается с полным отчуждением.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Кеннет
Брана
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- НААктёр
Нонсо
Анози
- ЛЧАктриса
Лолита
Чакрабарти
- ДКАктёр
Дэррил
Кларк
- ДКАктёр
Джек
Колгрейв Хирст
- ДКАктёр
Даг
Коллинг
- ДДАктёр
Джон
Даглиш
- ЭдАктриса
Элинор
де Роэн
- БЭСценарист
Бен
Элтон
- Продюсер
Кеннет
Брана
- ТТПродюсер
Тамар
Томас
- МОХудожник
Майкл
О’Коннор
- УНМонтажёр
Уна
Ни Гонила
- ЗНОператор
Зак
Николсон
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл