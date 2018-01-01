Чистая правда
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Чистая правда

Чистая правда (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, All Is True
Драмы, Исторические96 мин18+

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Сюжет

Биографическая драма о последних годах жизни Уильяма Шекспира. Когда в 1613 году пожар уничтожает театр «Глобус», потерявший любимое детище драматург надеется найти успокоение в кругу семьи, которую он покинул 30 лет назад. Но, приехав в Стратфорд, Шекспир сталкивается с полным отчуждением.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чистая правда»

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