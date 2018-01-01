Чистая правда (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Биографическая драма о последних годах жизни Уильяма Шекспира. Когда в 1613 году пожар уничтожает театр «Глобус», потерявший любимое детище драматург надеется найти успокоение в кругу семьи, которую он покинул 30 лет назад. Но, приехав в Стратфорд, Шекспир сталкивается с полным отчуждением.



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