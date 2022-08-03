Черный дрозд (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Они решили отметить Рождество… летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всю семью. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
КачествоFull HD, SD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Мичелл
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актёр
Сэм
Нил
- ЭБАктёр
Энсон
Бун
- Актриса
Кейт
Уинслет
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- БТАктриса
Бекс
Тейлор-Клаус
- Актриса
Миа
Васиковска
- КТСценарист
Кристиан
Торп
- ДБПродюсер
Джастин
Бегно
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернарди
- ШКПродюсер
Шеррил
Кларк
- РКПродюсер
Раджа
Коллинз
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- ДКХудожница
Дина
Коллин
- ПГКомпозитор
Питер
Грегсон