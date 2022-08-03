Черный дрозд (фильм, 2019) смотреть онлайн

Они решили отметить Рождество… летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всю семью. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны.

