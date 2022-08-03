Черный дрозд
Wink
Фильмы
Черный дрозд
8.42019, Blackbird
Драма93 мин18+

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Черный дрозд (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Они решили отметить Рождество… летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всю семью. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия, неразрешенные конфликты и семейные тайны.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный дрозд»