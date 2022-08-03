Черное море (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Black Sea
Триллер109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
К уволенному капитану подводной лодки обращается таинственный наниматель с предложением возглавить экспедицию по поиску затонувшей у берегов Чeрного моря субмарины, предположительно загруженной золотом. Желая подзаработать капитан собирает команду и отправляется в плавание, но вскоре понимает, в какое рискованное предприятие ввязался.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрТриллер
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Макдональд
- Актёр
Джуд
Лоу
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- Актёр
Бен
Мендельсон
- БШАктёр
Бобби
Шофилд
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- ДТАктёр
Дэвид
Трелфолл
- Актёр
Григорий
Добрыгин
- Актёр
Сергей
Векслер
- ДКСценарист
Деннис
Келли
- Продюсер
Кевин
Макдональд
- ЧСПродюсер
Чарльз
Стил
- НУХудожница
Натали
Уорд
- ДРМонтажёр
Джастин
Райт
- КРОператор
Кристофер
Росс
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери