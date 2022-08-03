Wink
Черное море

Черное море (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Black Sea
Триллер109 мин18+

О фильме

К уволенному капитану подводной лодки обращается таинственный наниматель с предложением возглавить экспедицию по поиску затонувшей у берегов Чeрного моря субмарины, предположительно загруженной золотом. Желая подзаработать капитан собирает команду и отправляется в плавание, но вскоре понимает, в какое рискованное предприятие ввязался.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

