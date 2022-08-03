Черное море
Черное море

Черное море (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.32014, Black Sea
Триллер, Исторический109 мин18+

О фильме

Приключенческий триллер о международной команде, отправившейся на поиски затонувшего золота. В главных ролях Джуд Лоу и Константин Хабенский.

Робинсон, уволенный капитан подводной лодки, решает отомстить своему бывшему боссу и присоединяется к экспедиции в поисках золотых слитков, оставленных немцами во время Второй мировой войны. Мужчина находит спонсора по имени Льюис, который готов оплатить операцию в обмен на определенное вознаграждение. Робинсон едет в Севастополь, чтобы собрать команду из лучших английских и русских моряков, среди которых находится опытный подводник по имени Блэки. Погрузившись в морские глубины, капитан сталкивается не только с повседневными трудностями, но и с жадностью товарищей, готовых пойти на все ради обладания сокровищами.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Триллер
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черное море»