Черное море (фильм, 2014) смотреть онлайн

Приключенческий триллер о международной команде, отправившейся на поиски затонувшего золота. В главных ролях Джуд Лоу и Константин Хабенский.



Робинсон, уволенный капитан подводной лодки, решает отомстить своему бывшему боссу и присоединяется к экспедиции в поисках золотых слитков, оставленных немцами во время Второй мировой войны. Мужчина находит спонсора по имени Льюис, который готов оплатить операцию в обмен на определенное вознаграждение. Робинсон едет в Севастополь, чтобы собрать команду из лучших английских и русских моряков, среди которых находится опытный подводник по имени Блэки. Погрузившись в морские глубины, капитан сталкивается не только с повседневными трудностями, но и с жадностью товарищей, готовых пойти на все ради обладания сокровищами.



Чем кончится рискованное путешествие, узнаете в психологическом триллере «Черное море» — фильм, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на нашем видеосервисе, ждет вас прямо сейчас на Wink!

