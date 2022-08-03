Черное море (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Приключенческий триллер о международной команде, отправившейся на поиски затонувшего золота. В главных ролях Джуд Лоу и Константин Хабенский.
Робинсон, уволенный капитан подводной лодки, решает отомстить своему бывшему боссу и присоединяется к экспедиции в поисках золотых слитков, оставленных немцами во время Второй мировой войны. Мужчина находит спонсора по имени Льюис, который готов оплатить операцию в обмен на определенное вознаграждение. Робинсон едет в Севастополь, чтобы собрать команду из лучших английских и русских моряков, среди которых находится опытный подводник по имени Блэки. Погрузившись в морские глубины, капитан сталкивается не только с повседневными трудностями, но и с жадностью товарищей, готовых пойти на все ради обладания сокровищами.
Чем кончится рискованное путешествие, узнаете в психологическом триллере «Черное море»
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Триллер
КачествоFull HD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- Режиссёр
Кевин
Макдональд
- Актёр
Джуд
Лоу
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- Актёр
Бен
Мендельсон
- БШАктёр
Бобби
Шофилд
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- ДТАктёр
Дэвид
Трелфолл
- Актёр
Григорий
Добрыгин
- Актёр
Сергей
Векслер
- ДКСценарист
Деннис
Келли
- Продюсер
Кевин
Макдональд
- ЧСПродюсер
Чарльз
Стил
- НУХудожница
Натали
Уорд
- ДРМонтажёр
Джастин
Райт
- КРОператор
Кристофер
Росс
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери