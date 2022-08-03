Челюсти 2 (фильм, 1978) смотреть онлайн
8.31978, Jaws 2
Ужасы, Триллер111 мин18+
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О фильме
Акула-убийца, несколько лет назад терроризировавшая побережье курортного городка Эмити, вернулась! Гигантский хищник снова начал охоту. Рискуя жизнью, шеф полиции морского парка Мартин Броди вступает в борьбу с чудовищем, чей голод теперь во много раз сильнее!
СтранаСША
ЖанрУжасы, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЖШРежиссёр
Жанно
Шварц
- Актёр
Рой
Шайдер
- ЛГАктриса
Лоррэйн
Гари
- МХАктёр
Мюррэй
Хэмилтон
- Актёр
Джозеф
Масколо
- ДКАктёр
Джефри
Крамер
- КУАктриса
Коллин
Уилкокс Пэкстон
- ЭДАктриса
Энн
Дьюзенберри
- МГАктёр
Марк
Грюнер
- БКАктёр
Бэрри
Коу
- СФАктриса
Сьюзэн
Френч
- КГСценарист
Карл
Готтлиб
- ПБСценарист
Питер
Бенчли
- ДЭПродюсер
Джо
Элвс
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- СПМонтажёр
Стив
Поттер
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- МСОператор
Майкл
С. Батлер
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс