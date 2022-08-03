Челюсти 2
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Челюсти 2

Челюсти 2 (фильм, 1978) смотреть онлайн

8.31978, Jaws 2
Ужасы, Триллер111 мин18+

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О фильме

Акула-убийца, несколько лет назад терроризировавшая побережье курортного городка Эмити, вернулась! Гигантский хищник снова начал охоту. Рискуя жизнью, шеф полиции морского парка Мартин Броди вступает в борьбу с чудовищем, чей голод теперь во много раз сильнее!

Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Челюсти 2»