Акула-убийца, несколько лет назад терроризировавшая побережье курортного городка Эмити, вернулась! Гигантский хищник снова начал охоту. Рискуя жизнью, шеф полиции морского парка Мартин Броди вступает в борьбу с чудовищем, чей голод теперь во много раз сильнее!

