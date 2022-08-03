Человек, который удивил всех (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сибирский егерь и примерный семьянин Егор Коршунов узнает о страшном диагнозе. Попытки вылечить рак с помощью официальной и нетрадиционной медицины терпят фиаско. Отчаянный Егор решает обмануть смерть и полностью измениться, подобно герою эпоса — селезню Жамбе, принявшему облик утки.

