Человек, который удивил всех
Wink
Фильмы
Человек, который удивил всех

Человек, который удивил всех (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Man Who Surprised Everyone
Драма99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сибирский егерь и примерный семьянин Егор Коршунов узнает о страшном диагнозе. Попытки вылечить рак с помощью официальной и нетрадиционной медицины терпят фиаско. Отчаянный Егор решает обмануть смерть и полностью измениться, подобно герою эпоса — селезню Жамбе, принявшему облик утки.

Страна
Россия, Франция, Эстония
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек, который удивил всех»