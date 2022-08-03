Человек из Рио
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Человек из Рио

Человек из Рио (фильм, 1963) смотреть онлайн

8.61963, L'homme de Rio
Боевик, Мелодрама109 мин18+

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О фильме

Похищена бесценная индейская статуэтка, а вместе с ней и дочь хозяина сокровища – красавица Аньес. Жених девушки Адриан отправляется в погоню за похитителями. Он не представляет, какие испытания его ждут впереди…

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек из Рио»