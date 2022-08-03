Человек из Рио (фильм, 1963) смотреть онлайн
8.61963, L'homme de Rio
Боевик, Мелодрама109 мин18+
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О фильме
Похищена бесценная индейская статуэтка, а вместе с ней и дочь хозяина сокровища – красавица Аньес. Жених девушки Адриан отправляется в погоню за похитителями. Он не представляет, какие испытания его ждут впереди…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ФдРежиссёр
Филипп
де Брока
- Актёр
Жан-Поль
Бельмондо
- ФДАктриса
Франсуаза
Дорлеак
- ЖСАктёр
Жан
Сервэ
- РДАктёр
Роже
Дюма
- ДЧАктёр
Даниэль
Чеккальди
- МРАктёр
Милтон
Рибейро
- УДАктёр
Убираси
Де Оливейра
- СдАктёр
Сабу
ду Бразил
- АЧАктёр
Адольфо
Чели
- СРАктриса
Симона
Ренан
- ЖРСценарист
Жан-Поль
Раппно
- АМСценарист
Ариана
Мнушкина
- ДБСценарист
Даниэль
Буланже
- ФдСценарист
Филипп
де Брока
- ЖДПродюсер
Жорж
Дансижер
- АМПродюсер
Александр
Мнушкин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЯЛАктриса дубляжа
Янина
Лисовская
- ЭИАктёр дубляжа
Эдуард
Изотов
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ММХудожник
Мауро
Монтейру
- ЭСОператор
Эдмон
Сешан
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю