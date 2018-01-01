Wink
Человек из Рио
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек из Рио»

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек из Рио»

Режиссёры

Филипп де Брока

Philippe de Broca
Режиссёр

Актёры

Жан-Поль Бельмондо

Jean-Paul Belmondo
АктёрPvt. Adrien Dufourquet
Франсуаза Дорлеак

Françoise Dorléac
АктрисаAgnès Villermosa (в титрах: Françoise Dorleac)
Жан Сервэ

Jean Servais
АктёрProf. Norbert Catalan
Роже Дюма

Roger Dumas
АктёрLebel
Даниэль Чеккальди

Daniel Ceccaldi
АктёрPolice inspector
Милтон Рибейро

Milton Ribeiro
АктёрTupac
Убираси Де Оливейра

Ubiracy De Oliveira
АктёрSir Winston
Сабу ду Бразил

Sabu Do Brasil
Актёр
Адольфо Чели

Adolfo Celi
АктёрMário de Castro
Симона Ренан

Simone Renant
АктрисаLola

Сценаристы

Жан-Поль Раппно

Jean-Paul Rappeneau
Сценарист
Ариана Мнушкина

Ariane Mnouchkine
Сценарист
Даниэль Буланже

Daniel Boulanger
Сценарист
Филипп де Брока

Philippe de Broca
Сценарист

Продюсеры

Жорж Дансижер

Georges Dancigers
Продюсер
Александр Мнушкин

Alexandre Mnouchkine
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Янина Лисовская

Актриса дубляжа
Эдуард Изотов

Актёр дубляжа
Вадим Андреев

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Мауро Монтейру

Mauro Monteiro
Художник

Операторы

Эдмон Сешан

Edmond Séchan
Оператор

Композиторы

Жорж Делерю

Georges Delerue
Композитор