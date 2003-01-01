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Чего хочет девушка

Чего хочет девушка (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, What a Girl Wants
Драмы, Мелодрамы100 мин12+

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Сюжет

Дафна - семнадцатилетняя свободолюбивая девушка, отправляется из Нью-Йорка в Англию на поиски своего отца, которого она никогда не знала. Папочка оказывается богатым аристократом и известным политиком. Теперь Дафне предстоит стать своей в великосветском окружении отца, погрузившись с головой в бесконечную череду богемных приемов, показов мод и вечеринок. Но сладкая жизнь омрачается множеством трудностей: Дафне предстоит освоить все тонкости этикета, наладить отношения со сводной сестрой и, самое главное, — остаться верной себе и своим идеалам.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чего хочет девушка»

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