Чего хочет девушка (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Дафна - семнадцатилетняя свободолюбивая девушка, отправляется из Нью-Йорка в Англию на поиски своего отца, которого она никогда не знала. Папочка оказывается богатым аристократом и известным политиком. Теперь Дафне предстоит стать своей в великосветском окружении отца, погрузившись с голов�ой в бесконечную череду богемных приемов, показов мод и вечеринок. Но сладкая жизнь омрачается множеством трудностей: Дафне предстоит освоить все тонкости этикета, наладить отношения со сводной сестрой и, самое главное, — остаться верной себе и своим идеалам.



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