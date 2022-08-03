Чего хочет девушка (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.62003, What a Girl Wants
Драма, Комедия100 мин12+
О фильме
Дафна, семнадцатилетняя свободолюбивая девушка, отправляется из Нью-Йорка в Англию на поиски своего отца, которого она никогда не знала. Папочка же оказывается богатым аристократом и известным политиком.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэнни
Гордон
- Актриса
Келли
Престон
- СМАктриса
Солейл
МакГи
- Актёр
Колин
Фёрт
- АААктриса
Айлин
Аткинс
- Актёр
Джонатан
Прайс
- ПРАктёр
Питер
Ривз
- ДГАктёр
Джеймс
Грин
- АБАктриса
Аманда
Байнс
- СОАктёр
Стивен
Осборн
- МТАктёр
Майк
Толлер
- ДБСценарист
Дженни
Бикс
- УДСценарист
Уильям
Дуглас-Хоум
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- ЕГПродюсер
Е.К.
Гэйлорд II
- БГПродюсер
Билл
Гербер
- КУХудожница
Карен
Уэйкфилд
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс