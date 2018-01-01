Чайка (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Известная актриса Ирина Аркадина приезжает вместе с любовником Борисом Тригориным в имение, где разношерстная публика собирается на премьеру моноспектакля по пьесе ее сына Константина. Главную роль играет возлюбленная драматурга Нина Заречная, которой суждено стать соперницей Аркадиной.



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