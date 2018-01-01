Чайка (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Seagull
Драмы, Мелодрамы94 мин18+
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Сюжет
Известная актриса Ирина Аркадина приезжает вместе с любовником Борисом Тригориным в имение, где разношерстная публика собирается на премьеру моноспектакля по пьесе ее сына Константина. Главную роль играет возлюбленная драматурга Нина Заречная, которой суждено стать соперницей Аркадиной.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ММРежиссёр
Майкл
Майер
- Актриса
Аннетт
Бенинг
- Актёр
Кори
Столл
- ГФАктёр
Гленн
Флешлер
- БХАктёр
Билли
Хоул
- БДАктёр
Брайан
Деннехи
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актриса
Мэр
Уиннингхэм
- Актёр
Джон
Тенни
- МЗАктёр
Майкл
Зеген
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- СКСценарист
Стивен
Карам
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ТХПродюсер
Том
Халс
- РСПродюсер
Роберт
Салерно
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- НМКомпозитор
Нико
Мьюли
- АСКомпозитор
Антон
Санко