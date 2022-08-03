Буря (фильм, 2010) смотреть онлайн

Проспера управляет волшебным островом и заботится о своей юной дочери Миранде. После кораблекрушения в ее владения попадают королевские особы и их окружение. Когда-то эти люди изгнали Просперу с ее родной земли, и теперь она направила корабль врагов на остров, чтобы свести с ними счеты.

