Буря (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, The Tempest
Фэнтези105 мин12+
О фильме
Проспера управляет волшебным островом и заботится о своей юной дочери Миранде. После кораблекрушения в ее владения попадают королевские особы и их окружение. Когда-то эти люди изгнали Просперу с ее родной земли, и теперь она направила корабль врагов на остров, чтобы свести с ними счеты.
ЖанрФэнтези
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Джули
Тэймор
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Расселл
Брэнд
- Актёр
Рив
Карни
- ТКАктёр
Том
Конти
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Алан
Камминг
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актриса
Фелисити
Джонс
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Сценарист
Джули
Тэймор
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- Продюсер
Роберт
Чартофф
- Продюсер
Линн
Хенди
- ДКПродюсер
Джейсон
К. Лау
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ФБМонтажёр
Франсуаза
Бонно
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь