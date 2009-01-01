Бунтующая юность (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Родители Ника развелись, отец платит алименты, мать постоянно меняет ухажеров. А в это время шестнадцатилетний Ник встречает девушку своей мечты. Стремление завоевать ее и приобрести первый сексуальный опыт переворачивает жизнь Ника вверх дном.



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