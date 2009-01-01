Бунтующая юность (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.22009, Youth in Revolt
Драмы, Мелодрамы81 мин18+
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Сюжет
Родители Ника развелись, отец платит алименты, мать постоянно меняет ухажеров. А в это время шестнадцатилетний Ник встречает девушку своей мечты. Стремление завоевать ее и приобрести первый сексуальный опыт переворачивает жизнь Ника вверх дном.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Мигель
Артета
- Актёр
Майкл
Сера
- Актриса
Портия
Даблдэй
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- Актёр
Зак
Галифианакис
- ЭКАктёр
Эрик
Кнудсен
- АКАктёр
Адхир
Кальян
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Фред
Уиллард
- Актриса
Эри
Грейнор
- Актёр
Рэй
Лиотта
- КПСценарист
К.Д.
Пэйн
- ДППродюсер
Дэвид
Пермут
- ДАПродюсер
Джон
А. Амикарелла
- ДСХудожник
Джералд
Салливан
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- ПММонтажёр
Памела
Мартин
- ЧЧОператор
Чуй
Чавес