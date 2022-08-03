Бульвар спасения
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Бульвар спасения

Бульвар спасения (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.72011, Salvation Boulevard
Триллер, Криминал92 мин18+

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О фильме

Действие ленты разворачивается в небольшом городке, в котором велико влияние пастора. Пастырь желает возвеличить Бога и заодно себя. А Бог решает испытать Пастыря. Случайный новообратившийся верующий становится свидетелем испытания и хочет спасти свою жизнь и сам пройти свои испытания.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бульвар спасения»