Бульвар спасения (фильм, 2011) смотреть онлайн

Действие ленты разворачивается в небольшом городке, в котором велико влияние пастора. Пастырь желает возвеличить Бога и заодно себя. А Бог решает испытать Пастыря. Случайный новообратившийся верующий становится свидетелем испытания и хочет спасти свою жизнь и сам пройти свои испытания.

