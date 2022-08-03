Бульвар спасения (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.72011, Salvation Boulevard
Триллер, Криминал92 мин18+
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О фильме
Действие ленты разворачивается в небольшом городке, в котором велико влияние пастора. Пастырь желает возвеличить Бога и заодно себя. А Бог решает испытать Пастыря. Случайный новообратившийся верующий становится свидетелем испытания и хочет спасти свою жизнь и сам пройти свои испытания.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДРРежиссёр
Джордж
Рэтлифф
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Мариса
Томей
- ЖРАктриса
Жан
Рэдклифф
- Актёр
Киран
Хайндс
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- ИФАктриса
Изабель
Фурман
- МКАктриса
Мэри
Каллахэн Линч
- ДРСценарист
Джордж
Рэтлифф
- ЛБСценарист
Ларри
Бейнхарт
- ДБПродюсер
Джеймс
Белфер
- ГБПродюсер
Гордон
Бижелонич
- ХХХудожница
Хелен
Харвэлл
- ЛФХудожница
Линн
Фалконер
- ТООператор
Тим
Орр
- ДСКомпозитор
Джордж
С. Клинтон