Бультерьер (фильм, 2022) смотреть онлайн
8.82022, Бультерьер
Драмы91 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
Макс Холодов — одна из главных звезд смешанных боевых искусств. После серьезной травмы на ринге он выбывает из борьбы за титул чемпиона мира и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в �котором обретает родственную душу. Заботясь о новом друге вместе с девушкой Олей, он постепенно спасает себя самого и находит любовь. Получив шанс на возвращение, Макс понимает, что уже готов к главному поединку в своей жизни.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ВБРежиссёр
Василий
Быстров
- ВМАктёр
Владимир
Минеев
- Актёр
Александр
Михайлов
- ММАктриса
Мирослава
Михайлова
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- ЛСАктёр
Лев
Семашков
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Сергей
Селин
- ОКСценарист
Олег
Кузнецов
- ПППродюсер
Павел
Прохоров
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- ВБПродюсер
Василий
Быстров
- Продюсер
Сергей
Комаров
- АВХудожница
Алёна
Вайнштейн
- ВРХудожник
Виталий
Романенко
- РБХудожник
Руслан
Бедретдинов
- АДОператор
Антон
Дроздов-Счастливцев
- СПКомпозитор
Сергей
Пеньков
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков