Бультерьер
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Бультерьер

Бультерьер (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.82022, Бультерьер
Драмы91 мин18+
Фильм в подписке «START»

Сюжет

Макс Холодов — одна из главных звезд смешанных боевых искусств. После серьезной травмы на ринге он выбывает из борьбы за титул чемпиона мира и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. Заботясь о новом друге вместе с девушкой Олей, он постепенно спасает себя самого и находит любовь. Получив шанс на возвращение, Макс понимает, что уже готов к главному поединку в своей жизни.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бультерьер»

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