Братец медвежонок 2: Лоси в бегах
Актёры и съёмочная группа фильма «Братец медвежонок 2: Лоси в бегах»

Актёры

Патрик Демпси

Patrick Dempsey
АктёрKenai
Мэнди Мур

Mandy Moore
АктрисаNita
Джереми Суарес

Jeremy Suarez
АктёрKoda
Рик Морэнис

Rick Moranis
АктёрRutt
Дэйв Томас

Dave Thomas
АктёрTuke
Андреа Мартин

Andrea Martin
АктрисаAnda
Кэтрин О’Хара

Catherine O'Hara
АктрисаKata
Ванда Сайкс

Wanda Sykes
АктрисаInnoko
Уэнди Мэлик

Wendie Malick
АктрисаAunt Siqiniq
Кэти Нэджими

Kathy Najimy
АктрисаAunt Taqqiq

Сценаристы

Рич Барнс

Rich Burns
Сценарист

Продюсеры

Джим Бэллэнтайн

Jim Ballantine
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Зайцев

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Иван Чабан

Актёр дубляжа
Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Юрий Лазарев

Актёр дубляжа

Композиторы

Дэйв Мецгер

Dave Metzger
Композитор
Робби Невил

Robbie Nevil
Композитор